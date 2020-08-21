На официальном сайте военного ведомства Украины размещена информация о численности вооруженных сил страны и затратах на содержание личного состава и техники, сообщает «Военное обозрение».

Всего под ружьем в Незалежной находится 246 689 человек. Из них в гражданской войне на Донбассе или, как ее называют в Киеве, операции объединенных сил принимает участие 40 104 бойца. В среднем военнослужащий, принимающий участие в боях, получает денежное довольствие в размере 22 678 гривен, призывнику на руки дают 510. На вещевое обеспечение человеко-единицы тратится 20,5 тысячи. По текущему курсу за гривну дают 0,037 доллара США.

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