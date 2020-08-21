Врачи, задействованные в лечении лиц, инфицированных COVID-19, делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь пациентам. Именно таким оказался случай с беременной женщиной, которой врачи Республиканской клинической больницы дали и вторую жизнь, и возможность быть матерью. Историю женщины и боровшихся за нее медиков рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну на свой странице, в социальной сети.

Наталия узнала о том, что заражена коронавирусом в первые дни декретного отпуска. В течение 5 недель госпитализации она в буквальном смысле боролась за жизнь. Четырежды ее подключали к аппарату искусственного дыхания. Первый раз это случилось во время кесарева сечения, но медикам удалось спасти жизнь новорожденного мальчика Никиты. Теперь младенец чувствует себя отлично и находится в Институте матери и ребенка. Из-за преждевременных родов его вес составляет 2 кг 450 гр.

«Наталия и Никита – настоящие герои, которые боролись за жизнь. Никита – за то, чтобы появиться на свет, Наталия – за то, чтобы увидеть, как дети растут. COVID-19 украл у женщины возможность взять в руки ребенка после его появления на свет, однако с помощью врачей она скоро отправится домой. Она преодолела инфекцию, теперь ее ждет период реабилитации. А врачей Наталия называет своими ангелами-хранителями», – поделилась впечатлениями после разговора с пациенткой министр.

Виорика Думбрэвяну обратилась к гражданам с просьбой уважать труд медиков и помогать им в борьбе с COVID-19. «Я преклоняюсь перед всеми медицинскими работниками, которые почти 7 месяцев находятся на передовой борьбы с COVID-19, прилагают нечеловеческие усилия, чтобы спасти каждую человеческую жизнь», – написала министр.

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