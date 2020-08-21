Игорь Додон не верит, что в Молдове повторится белорусский сценарий. Об этом он заявил в рамках передачи «Президент отвечает».

«Я думаю, что выборы будут проведены корректно и свободно. Думаю, что тот, кто победит, получит доверие большинства граждан Молдовы, а тот, кто проиграет, должен признать это и поздравить победителя», – заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

В то же время глава государства напомнил оппозиционным политикам, которые анонсировали митинги в поддержку кандидатов, что страна находится в карантине из-за распространения COVID-19.

«Кто-то уже анонсирует митинги в поддержку кандидата. Куда спешите? Вы же были теми, кто говорил, что во время пандемии нужно быть осторожными, а теперь выводите людей на улицы. Я не хочу рисковать здоровьем людей, но мог бы вам показать, что означает митинг. Мог бы показать вам, как собирать 10, 15, 20 тысяч человек на митинг», – сказал президент.

В ходе передачи глава государства повторил, что он выступает за проведение выборов в нынешнем году и не будут требовать их переноса. Игорь Додон подчеркнул, что выступает за проведение свободных и корректных выборов.

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