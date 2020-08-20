В одной из воинских частей, дислоцированных в Ровенской области, при проверке выяснилось – пропал прибор ночного видения, подаренный США, сообщает «Военное обозрение».

Образчик американских высоких технологий подменили точной копией, произведенной в Китае. Представители США регулярно осматривают военную технику, передаваемую Киеву. Они опасаются, что некоторые образцы могут попасть в Россию. Теперь предстоит разобраться, как на месте дорогого американского прибора со специальной оптикой оказалась китайская дешевка с пластмассовыми линзами. По этому факту возбуждено уголовное дело. В 2018 году в одной из частей, расположенных во Львовской области, было украдено 7 тепловизионных прицелов и 8 приборов ночного видения, выделенных Украине правительством США. В 2015 году в руки повстанцев на Донбассе попала американская радиолокационная станция, определяющая место расположения минометных батарей. Предполагается, что она уже давно была переправлена в Россию, и там изучена.

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