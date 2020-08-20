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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавское правительство не отказывается от российских € 200 млн

20 августа
21:41 2020
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Кабинет министров отменил собственное постановление о российском кредите в 200 миллионов евро.

Таким образом выполнено решение Конституционного суда от 7 мая 2020 года, который признал процедуру о заимствовании денег у Москвы незаконной. Напомним, решение о получении кредита было одобрено парламентским большинством, но его обжаловала в Конституционном суде оппозиция. В бюджет 2020 года российские 200 миллионов евро заложены, и в правительстве надеются возобновить переговоры о получении этих денег, только на несколько иных условиях, чтобы у Конституционного суда не было претензий к договору о предоставлении кредита.

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