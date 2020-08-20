В Тирасполе 2 сентября намерены масштабно отметить 30-летие образования ПМР, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

По центральным улицам столицы региона проедет колонна из 140 боевых машин. Все они прошли самую тщательную техническую проверку. Регулярно механики-водители проводят тренировки. Генеральная репетиция парада состоится 30 августа. Жители Тирасполя увидят на параде, который начнется в 9.00, вооружение танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений приднестровской армии.

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