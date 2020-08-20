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Газета "Кишиневские новости"

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Евросоюз поможет напоить жителей города Унгены

20 августа
16:56 2020
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К началу следующего года в районном центре Унгены при поддержке Евросоюза сдадут в эксплуатацию новый водопровод, сообщает Инфотаг.

Будет проложено 1600 метров труб, которые позволят обеспечить водой 24 тысячи человек, проживающих в центре города. Работы уже начались. Инвестиции со стороны Евросоюза – 210,2 тысячи евро, от местной администрации – 893,8 тысячи леев. По словам мэра Унген Александра Амброса, сегодня почти четверть подаваемой в сеть воды не доходит до потребителей, трубы предельно изношены.

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