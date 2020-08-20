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Газета "Кишиневские новости"

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Стояногло: Некоторые судьи продолжают обслуживать интересы Плахотнюка

Стояногло: Некоторые судьи продолжают обслуживать интересы Плахотнюка
20 августа
12:36 2020
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Фото: actualitati.md

В ходе пресс-конференции генеральный прокурор Стояногло привел конткретные примеры того, как и когда судьи блокируют расследование дел, в которых фигурирует Плахотнюк.

«Мы заметили важную вещь: повторение блокирования со стороны судей каждый раз и по каждому делу, в котором затронуты интересы гражданина Владимира Плахотнюка. Прокуроры не верят в совпадения. Мы заметили и ранее препятствия и блокирование при аресте собственности Плахотнюка, при получении санкции на обыск в бывшем офисе ДПМ или арест лиц, замешанных в банковской краже», – заявил Стояногло.

Генеральный прокурор сообщил, что прокуроры продолжают сталкиваться с препятствиями и в раследовании дела «Metalferos». Так, судьи три дня рассматривали ходатайство прокуроров о проведении обыска, а 16 задержанных по этому делу были освобождены из-под ареста.

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