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Молдове нанесен ущерб в размере 1,2 млрд леев из-за преступных схем

Молдова лишилась почти 1,2 млрд. леев в результате применения преступной схемы по продаже металлов, а ее основным выгодополучателем является бывший лидер демократов Влад Плахотнюк, заявил генеральный прокурор Александр Стояногло, представляя сегодня информацию по делу «Metalferos».

«Тот факт, что эта сфера бизнеса монополизирована, было известно. Большая часть денег выводились по различным схемам. Начатое ранее расследование Антикоррупционной прокуратурой было имитацией», – сказал Стояногло.

Генеральный прокурор объяснил, что продажа металлов через предприятие SA «Metalferos» была монополизирована в течение многих лет, а для этого использовались связи с определенными компаниями. Только эти фирмы заключали контракты на поставки металла.

«На счета этих компаний перечислялось в среднем 280 долларов за тонну, суммы указывались на основании документов о покупке металла у физических лиц, преимущественно жителей Левобережья. В действительности, металл приобретался у сборщиков Молдовы по 150 долларов за тонну, а разница присваивалась обвиняемыми. В результате действия этой схемы государству нанесен ущерб в 1,2 млрд. леев», – объяснил Александр Стояногло.

В 2012-2019 гг. Влад Плахотнюк посредством компаний – нерезидентов, бенефициаром которых являлся он сам, организовал экспорт металлов в Турцию, Австрию, Голландию и Германию на основании фиктивных контрактов, подписанных SA Metalferos и представителями фирм-нерезидентов.

«Метал покупался по заниженной цене, а затем перепродавался конечным бенефициарам по цене на 27% выше. Только в 2015-2017 гг. одна из компаний-нерезидентов Влада Плахотнюка получила 35 млн. долларов, из которых только 27 миллионов были перечислены «Metaferos», а разница оказалась на счетах фирм Плахотнюка через посредников», – объяснил генеральный прокурор.

Две недели назад правоохранители задержали 16 человек, участвовавших в реализации преступной схемы. Фигуранты дела были предупреждены об этом, в том числе через утечку информации в прессе, сообщил Стояногло.

«Рассмотрение обращения прокуроров о проведение обысков затягивалось судьями три дня. Судьи отказались поддержать ходатайство прокуратуры о превентивном аресте, теперь все фигуранты находятся на свободе. По оперативной информации известно о попытках повлиять на следствие, были обещания решить вопрос с делом. Нет законных оснований для этого, только тесное сотрудничество со следствием будет приниматься в расчет», – заявил Александр Стояногло.

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