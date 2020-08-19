20 августа 2020 года (7 августа по старому стилю) в народе отмечают день Марина Кесарийского и преподобного Пимена Печерского (Многоболезненного)

История:

День Марина-Пимена отмечают 20 августа (7 числа по старому стилю). С давних времен в этот день чествуют великомучеников Пимена Печерского и Марина Кесарийского.

Оба прожили жизнь, наполненную страданиями, но навсегда остались в памяти православных за истинную веру Во Христа.

Марин Кесарийский жил в 3 веке. Он происходил из богатой семьи, решившей отдать его на военную службу. В те времена военная карьера могла стать трамплином для достижения достойного положения в обществе. Марину, благодаря природным талантам, удалось очень быстро занять высокую военную должность. Однако его завистник сообщил правителям, что Марин исповедует христианство. С этого дня начались его гонения. А через некоторое время Марина поставили перед выбором: отречься от веры или умереть. Но мученик Марин предпочел смерть предательству, и был обезглавлен.

Пимен Печерский, прозванный еще Многоболезненным, с раннего детства отличался болезненностью. Поскольку избавить его от страданий родителям не удавалось, решили, по его многочисленным просьбам, отдать Пимена в Печерский монастырь. Уединившись, он предался молитвам, но болезни не отпускали его многие годы. Тем не менее, сохранилось предание, что однажды Пимен смог излечить от недуга другого монаха. Когда же тот спросил его о вознаграждении, Пимен ответил, что достаточно будет помогать страждущим. Впрочем, даже этого наказа выздоровевший монах не выполнил и тут же вновь забелел. Мученическая жизнь Пимена так и прошла почти до смерти в болезнях и молитвах. Лишь за три дня до кончины Пимен окончательно выздоровел, что позволило ему попрощаться с братьями по вере и уйти в мир иной.

Чего нельзя делать 20 августа 2020 года

20 августа запрещены ночные прогулки, потому что можно было, нарушив этот запрет, как Пимен, надолго заболеть. Нельзя принимать скоропалительных решений, которые также повышали риск весьма неожиданных и негативных последствий. Кроме того, ни в коем случае недопустимо было любым способом нанести вред аистам, даже пугать птиц в этот день запрещено.

Поверья и приметы:

На Руси в день Марина пекли пироги с малиной. Сезон этой ягоды уходил, передавая эстафету осенним ягодам. Поскольку в это время во многих областях России ощущалось приближение осени, люди старались, чем могли, помочь вдовам, сиротам и неимущим.

Еще в этот день была традиция устраивать проводы журавлей, улетавших в теплые края. А женщины при виде аистов, загадывали сокровенное желание родить здорового ребёнка.

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