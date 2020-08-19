Стало известно, какие компенсации получат молдавские фермеры
Аграрии, пострадавшие от засухи, получат компенсации за каждый гектар от 1100 до 3800 леев
Это стало возможным, после того как правительство решило направить дополнительные 100 млн леев к ранее выделенным 200 млн леев. Средства будут выделяться в зависимости от вида сельскохозяйственной культуры и площади угодий.
Таким образом, по 3800 леев на гектар выделят фермерам, выращивающим фрукты, орехи и ягоды. Виноградари получат до 3000 леев за гектар.
По 2100 леев положено производителям рапса. Компенсация за каждый пострадавший гектар пшеницы составит 1500 леев, ячменя – 1530 леев. За перезасев сельхозугодий будет выделено по 1620 леев на гектар, а за каждый гектар овощных плантаций – 2000 леев.
Производители гороха могут рассчитывать на 1100 леев. Подача документов на получение компенсаций осуществляется в Агентстве по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве.