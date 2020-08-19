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Газета "Кишиневские новости"

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Стало известно, какие компенсации получат молдавские фермеры

19 августа
20:16 2020
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Аграрии, пострадавшие от засухи, получат компенсации за каждый гектар от 1100 до 3800 леев

Это стало возможным, после того как правительство решило направить дополнительные 100 млн леев к ранее выделенным 200 млн леев. Средства будут выделяться в зависимости от вида сельскохозяйственной культуры и площади угодий.

Таким образом, по 3800 леев на гектар выделят фермерам, выращивающим фрукты, орехи и ягоды. Виноградари получат до 3000 леев за гектар.

По 2100 леев положено производителям рапса. Компенсация за каждый пострадавший гектар пшеницы составит 1500 леев, ячменя – 1530 леев. За перезасев сельхозугодий будет выделено по 1620 леев на гектар, а за каждый гектар овощных плантаций – 2000 леев.

Производители гороха могут рассчитывать на 1100 леев. Подача документов на получение компенсаций осуществляется в Агентстве по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве.

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