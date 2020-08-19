В Приднестровье в отношении лидера местной компартии Олега Хоржана готовится новое уголовное дело за «оскорбление президента ПМР», – сообщает Moldnews.

Главный коммунист региона отбывает четырехлетний срок в тюрьме №1 села Глиное за «насильственные действия в отношении представителя власти», а именно милиционера. Местные правозащитники называют это дело политическим. Хоржан отсидел треть срока, и у него появилась возможность условно-досрочно выйти на свободу. Однако власти вытащили на свет экземпляр газеты «Голос народа» за ноябрь 2019 года. В ней, в одной из статей, Хоржан называет власти региона «марионеточными», также, по мнению следствия, сиделец еще и оскорбил лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Чем именно он обидел так сильно главу левобережья Днестра, пока не сообщается.

Читайте также: Карусель Удачи для 6 знаков зодиака в последние 10 дней августа

Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака