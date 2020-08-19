Декларации об имуществе Марины Таубер вызывают множество вопросов, так как в них содержатся нарушения. Об этом написала депутат ПСРМ Марина Рэдван, которая сообщила о том, что уже обратилась с соответствующими запросами в Национальное агентство по неподкупности и Генеральную прокуратуру.

«Звезда некачественных цирковых представлений в парламенте, героиня отчетов «Kroll» и «телеуправляемая кукла» беглого олигарха Шора – Марина Таубер должна обязательно стать объектом изучения Агентства по неподкупности. Она хвастается в гламурных студиях туфлями, одеждой и брендовыми сумочками, которые стоят столько, сколько получает среднестатистический пенсионер за пять лет. Зато официально декларируемые доходы за предыдущие годы значительно более скромные. Фактически декларации об имуществе и доходах Марины Таубер вызывают множество вопросов, очевидны и множество нарушений», – написала депутат-социалист на своей странице в социальной сети.

Рэдван считает, что Марина Таубер обязана декларировать свои доходы и имущество, начиная с 2015 года, когда она была директором специализированной спортивной школы тенниса. Затем Таубер являлась мэром коммуны Жора де Мижлок, а в марте 2019 года получила мандат депутата. Одновременно, Таубер занимает должность советника в Муниципальном совете Оргеева с 2 ноября 2019 года. Хотя она подала декларацию об имуществе и доходах после утверждения депутатского мандата, в общественном доступе отсутствует информация о ее декларации, которую необходимо подавать в связи с исполнением должности муниципального советника. Автор обращения в Агентство по неподкупности констатирует, что, хотя Таубер сообщила в 2016 году о том, что на основании контракта владеет квартирой площадью 97,7 m2, информация об этой недвижимости отсутствует в документах за 2015 год. Также, согласно декларациям об имуществе, Таубер получала скромные доходы, которые до момента получения депутатского мандата не превышали размер средней зарплаты по экономике. О других доходах в декларациях нет сведений. Тем не менее, считает Рэдван, указанные в декларациях доходы за период 2017-2018 г.г. противоречивы и вызывают вопросы. Так, инспекторы Агентства по неподкупности проинформированы о том, что, согласно декларациям за 2015-2019 гг., Таубер должна 150.554,71 лея «Victoriabank». Кредит нужно было погасить до 2019 года по ставке 18% годовых. Таким образом, ежегодно она должны была выплачивать 41,208 леев только в виде процентов, без учета основной суммы долга.

«Откуда она взяла деньги, если декларируемые доходы были скромными? И на какие средства она жила?» – задается вопросом Рэдван.

Депутат ПСРМ убеждена, что данные, указанные в декларации Марины Таубер, вызывают недоумение, в том числе и из-за ее статуса акционера „Unibank” с долей в уставном капитале 4,6%, полученной в результате сделок с множеством нулей: USD 225,000; EUR 688,759.52; MDL 17,922,043.

И хотя в момент появления необходимости декларировать свои доходы в 2015 году Таубер уже владела акциями, суммы, уплаченные за них, противоречат весьма ее скромным доходам – тогда у нее было только 7/18 долей в квартире площадью в 72,8 кв.м., банковский кредит и никаких доходов.

«Напомним, что Марина Таубер фигурирует в расследовании «Kroll» о механизме кражи миллиарда из банковской системы Молдовы. Этот факт демонстрирует, что вышесказанное может быть связано с преступными схемами, которые являются предметом проводимого уголовного расследования. Надеюсь, что обращение в Национальное агентство по неподкупности завершится установлением нарушений в декларации об имуществе Марины Таубер», – заключила Рэдван.

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