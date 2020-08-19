На центральной аллее тираспольского кладбища «Дальнее» установлена мемориальная стела с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, проживавших не левом берегу Днестра, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Инициаторами установки плиты стал Совет ветеранов войны и труда. «Знаменательно, что открываем эту стелу в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне и 76-летия Ясско-Кишиневской операции. Хочется верить, что молодежь сохранит и передаст память о наших великих предках будущим поколениям», – заявил на мероприятии председатель Совета ветеранов Владимир Лебедев. В Приднестровье проживало 13 Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы.

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