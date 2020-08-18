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Газета "Кишиневские новости"

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Появились доказательства, что Майя Санду за продажу земли иностранцам

Появились доказательства, что Майя Санду за продажу земли иностранцам
18 августа
12:46 2020
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Обнародован документ, подтверждающий, что Майя Санду, будучи премьером, одобрила инициативу о предоставлении права иностранцам покупать землю в Молдове

В 2019 году премьер Майя Санду договорилась с иностранными инвесторами о предоставлении права купли/продажи сельхозугодий юридическим лицам с полным или частичным иностранным уставным капиталом.

Доказательства представил депутат ПСРМ Николай Паскару. Он опубликовал на своей странице в социальной сети документ под названием «Белая книга», в которой собраны предложения иностранных инвесторов по улучшению делового климата, поддержанные премьером Майей Санду. В документе предлагается изменить законодательство таким образом, чтобы позволить иностранцам покупать сельхозугодия в Молдове

«Истерика и паника в курятнике. Майя Санду и «свидетели Майи» подскочили, как ужаленные, при появлении информации о намерении лидера ПДС предоставить иностранцам право покупать молдавскую землю. Угрожают судом, но не говорят, что выступают против продажи сельхозземли иностранным компаниям», – заявил Паскару.

Социалист считает, что действия Майи Санду подтверждают то, что она поддержит идею о предоставлении иностранцам этого права сразу после того как окажется в руководящей должности.

«Сейчас кричит, что это – ложь только потому, что электорат не воспринимает эту идею. Санду относится к людям, включая и избирателей, как к электорату. Она говорит то, что они хотят услышать, но ее дела точно показывают то, каковы ее планы», – отметил Паскару. Депутат напомнил, что в прошлом году Майя Санду возглавляла правительство, которое отличилось тем, что не предоставило никакой поддержки аграриям, пострадавшим в результате природных бедствий.

«Не пошевелила пальцем в качестве премьер-министра, чтобы увеличить поддержку государства для фермеров. Напротив, она является образцом политика, которая продвигает «оптимизацию общественных расходов», то есть закрытие школ, остановку ремонта дорог (и в прошлом году работы были прекращены, и в этом депутаты ПДС требуют взять деньги с ремонта дорог), прекращение проекта “Un medic pentru tine”», – отметил парламентарий.

Николай Паскару подчеркнул, что Санду поддержит идею продажи земли иностранцам в случае, если окажется во власти.

«Майя Санду приветствовала эти предложения, и будьте уверены, она готова их реализовать, только пока избегает говорить о том, что думает, так как это «не подходит электорату». Госпожа Санду, будьте искренней! Не уничтожайте молдавских аграриев, предоставляя право иностранным компаниям покупать сельхозугодия в нашей стране», – заключил депутат.

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