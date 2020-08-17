18 августа День Ангела у Викентия, Дарьи, Евдокии, Ефима, Ивана, Кристины, Максимилиана, Марии, Нонны.

Сложные и противоречивые, рожденные в этот день могут по жизни стать совершенно разными людьми – добрыми и озлобленными, щедрыми и жадными, оптимистами и пессимистами. Набор качеств будет зависеть от тех людей, кто будет стоять у истоков воспитания. С именинниками 18 августа сложно, им нельзя доверить важное дело – нельзя быть уверенным, что оно будет сделано так, как надо. С ними непросто в любви – очень уж они неоднозначные. Хотя они, бесспорно натуры сильные, умеют побеждать. Любые трудности на своем пути преодолевают с легкостью. Они умеют радоваться жизни и быть счастливыми.

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Поздравляем именинников!

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