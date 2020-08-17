Понедельник, 17 августа 2020, 00:16

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Поздравьте тех, кто празднует именины 18 августа

Поздравьте тех, кто празднует именины 18 августа
17 августа
22:36 2020
Версия для печати

18 августа День Ангела у Викентия, Дарьи, Евдокии, Ефима, Ивана, Кристины, Максимилиана, Марии, Нонны.

Сложные и противоречивые, рожденные в этот день могут по жизни стать совершенно разными людьми – добрыми и озлобленными, щедрыми и жадными, оптимистами и пессимистами. Набор качеств будет зависеть от тех людей, кто будет стоять у истоков воспитания. С именинниками 18 августа сложно, им нельзя доверить важное дело – нельзя быть уверенным, что оно будет сделано так, как надо. С ними непросто в любви – очень уж они неоднозначные. Хотя они, бесспорно натуры сильные, умеют побеждать. Любые трудности на своем пути преодолевают с легкостью. Они умеют радоваться жизни и быть счастливыми.

Читайте также:

Поздравляем именинников!

Читайте также:

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,47–1,35%
EUR19,55–1,18%
GBP21,59–1,28%
UAH0,60–1,13%
RON4,04–1,10%
RUB0,22–2,29%

Курсы валют в MDL на 17.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд