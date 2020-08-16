Корнелиу Фуркулицэ, председатель парламентской фракции ПСРМ, опубликовал едкий пост на своей странице в социальной сети

Лидер социалистов напомнил, что те, кто сегодня пришли на встречи, предлагая «волшебные» решения для сельхозпроизводителей, ещё недавно закрывали школы и больницы, называя это красивым словом «оптимизация».

Вспомнил депутат и действия правительства Санду в 2019 году в аналогичной ситуации: «Давайте вспомним, что сделало правительство Санду для фермеров на севере страны, урожай которых пострадал в результате града в 2019 году? Помощь была 0,00 леев. Или может Слусарь предоставил фермерам тракторы посредством проектов партнеров? Тоже ноль. И не они ли предложили виноградарям, которым некуда было сбывать урожай, сделать из него муст и продавать детсадам и школам?»

Есть у этой команды-волшебников ещё одно магическое решение, о котором пока ещё не сообщили сельхозпроизводителям, пишет Корнелиу Фуркулицэ, – разрешить крупным международным компаниям скупать сельскохозяйственные земли в Молдове.

«Они вам ещё об этом не сказали? А вы спросите, что они об этом думают. А как думают наши аграрии: после того, как их земли купят крупные зарубежные компании, где окажутся они?!» – завершил свой пост риторическим вопросом лидер социалистов.

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