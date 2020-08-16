Судно по античным образцам планируют построить в Австрии

Как известно, власть Римской Империи распространялась и на территории современных государств, расположенных по берегам Дуная. Тогда река была границей империи и служила транспортной магистралью, по берегам был построен целый комплекс оборонительных сооружений и велась активная торговля. Культурное наследство Древнего Рима ощущается здесь до сих пор.

В регионе внедряется проект Living Danube Limes. Его цель – привлечь к древнеримскому наследию интерес не только туристов, но и ученых. В проекте задействованы два десятка университетов из разных стран.

В рамках проекта и будет построен корабль. Причем делать это планируется исключительно по античным технологиям и с использованием аутентичных инструментов. Создание корабля можно будет смело считать мировой премьерой, потому что в последний раз подобные речные суда строились 1600 лет назад.

Организаторы проекта рассчитывают, что со второй половины 2022 года судно будет курсировать по Дунаю между бывшими древнеримскими населенными пунктами с командой ученых на борту, сообщает popmech.

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