Астрологи рассказали, какие испытания ждут нас на грядущей неделе

ОВЕН

Неделя будет яркой. Сдвинутся с мертвой точки проекты, на развитие которых вы уже и не надеялись. Это поможет взбодриться и усилить активность. На личном фронте: вас будут атаковать представители противоположного пола. Но будьте аккуратны – ваши «невинные» шалости могут обидеть близкого вам человека.

ТЕЛЕЦ

Душа будет требовать расслабленности и комфорта. Доброжелательность ваша будет безграничной. Коллеги смогут рассчитывать на вашу помощь. Но все же придется поработать, подключив всю свою активность, так как на горизонте забрезжит надежда на получение новой должности. А комфорт вам подарят самые близкие.

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БЛИЗНЕЦЫ

Представители этого знака – прекрасные переговорщики, что им предстоит ещё раз доказать на грядущей неделе. Результаты окажутся настолько значительными, что вам в качестве благодарности можно ожидать продвижение по службе, а еще вас ждет денежное вознаграждение. Новыми знакомствами с интересными людьми не стоит пренебрегать – это еще один ваш шанс на успех.

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РАК

Ваша природная наблюдательность на будущей неделе подарит возможность обойти всех конкурентов. Новые проекты, интересные знакомства, чужие тайны – неделя обещает быть насыщенной событиями. Главное – не разбрасывайтесь обещаниями, их нужно будет выполнять. Вот как раз на этой неделе вам придется выполнять обещанное ранее.

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ЛЕВ

В работе постарайтесь не участвовать в интригах коллег, держите нейтралитет. В противном случае, сами ничего не выгадаете, а дружелюбно настроенных к вам коллег подведете. На этой неделе Львы заскучают. Потребность в сильных эмоциях подтолкнет их в объятия противоположного пола. Ограничьтесь легким флиртом – не принимайте скоропалительных решений.

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ДЕВА

Неделя будет противоречивой. В рабочей обстановке вы не будете миндальничать с коллегами, а в спорах забудете напрочь свои дипломатические способности. Многие узнают ваше реальное к ним отношение, для кого-то это будет поводом для перемен. Новые знакомства и любовные победы – не делитесь ими ни с кем, если не хотите быть втянутыми в конкурентную борьбу.

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ВЕСЫ

На грядущей неделе работы будет много! Но именно бурная деятельность станет подтверждением ваших заслуг и даст приличное вознаграждение. Весы не любят резких перемен, но на этот раз дайте зеленый свет всему новому и прогрессивному. В личной жизни вас также ждет успех. Судьбоносное знакомство произойдет также в рабочей обстановке.

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СКОРПИОН

Вселенная будет благосклонна к трудолюбивым Скорпионам на будущей неделе. Продолжайте много работать, ведь ваши усилия не будут напрасными – гарантирован карьерный рост и все полагающиеся к нему бонусы. Внимание к вам со стороны противоположного пола возрастет – вы расслабитесь и появится соблазн пофлиртовать, чем рискуете вызвать ревность близкого человека.

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СТРЕЛЕЦ

На будущей неделе на работе будут царить скука и рутина. Зато в личной жизни несемейных представителей этого знака ждет яркий калейдоскоп любовных приключений. Следите за тем, чтобы они не отражались на вашей работе. Семейные же Стрельцы прекрасно проведут грядущую неделю в полной гармонии.

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КОЗЕРОГ

Неделя будет творческой, событий будет много. Представителям этого знака придется сконцентрироваться на работе, чтобы всё успевать. Постарайтесь не ввязываться в авантюры – они ничего, кроме проблем, не принесут. В выходные дни уделите время своему здоровью – крепкий сон, полноценное питание, прогулки на свежем воздухе.

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ВОДОЛЕЙ

На будущей неделе ваша активность будет зашкаливать. Вам всё будет интересно, везде захочется поучаствовать. Самочувствие и настроение будут прекрасными. Возникнет желание обучиться чему-то новому. Знания и полезные знакомства – это то, что вам сейчас нужно. Полученные сведения могут очень скоро стать источником дополнительного дохода.

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РЫБЫ

В профессиональном плане грядущая неделя будет результативной. Вы смело будете решать проблемы любой сложности, чем заслужите доверие коллег. В финансовом плане неделя будет удачной. А вот если хотите спокойствия и гармонии на личном фронте, придется ни с кем не делиться своими планами – друзья не дадут вам побыть наедине с любимым человеком.

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