16 августа 2020 года (3 августа по старому стилю) в народе чествуют святого Антония Римлянина

История:

День Антона Вихровея получил свое название от имени святого Антония Римлянина, жившего в 11 веке. А поскольку 16 августа созревала малина и орех, то день этот еще называют Антоном-малинником или Антоном-орешником.

Антоний был рожден по преданию в Риме в богатой семье. Его родители рано умерли, и Антоний решил все, что у него было, раздать бедным, а сам ушел в монахи. Много лет он провел в одиночестве и в молитвах, но однажды, когда он совершал ежедневную молитву на скале у моря, поднялся мощный ветер. Его порывом скалу с Антонием оторвало от суши и унесло в море. Каким-то чудесным образом Антоний не только не утонул, но, проплыв огромное расстояние через моря и реки, оказался, в конце концов, в Новгородских землях. Случилось это в канун Рождества Пресвятой Богородицы. Еще одно чудо – Антоний почти сразу же заговорил на языке новгородцев, хотя до этого у него не было никогда общения с русскими людьми. Близ Новгорода Антоний возвел монастырь, в котором долгие годы проповедовал христианство. День памяти святого Антония, 16 августа, стал праздником, когда в прежние времена можно было у ветра узнать, какой будет грядущая зима и заготовить на зиму малину, которая приобретала в этот день особые целебные свойства.

Чего нельзя делать 16 августа 2020 года

В старину люди чрезвычайно серьезно относились к всевозможным приметам и запретам.

Мало кто отваживался нарушать то, что предписывалось соблюдать. К примеру, 16 августа под запрет попадали работы по наведению порядка в доме. Считалось, что тот, кто осмелится проигнорировать это, может лишиться и счастья, и богатства.

Поверья и приметы:

По приметам погоды судили о том, какой будет зима. Сильный ветер в этот день предвещал морозную зиму. А вот если шел дождь, то октябрь должен был быть тоже дождливым. Начавшийся 16 августа дождь, часто продолжался не менее 10 дней. Погода, установившаяся на Антона Вихровея, обычно совпадала с тем, каким оказывался день на Николая Чудотворца.

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