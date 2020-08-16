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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 16 августа

Поздравьте тех, кто празднует именины 16 августа
16 августа
00:16 2020
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16 августа День Ангела у Антона, Вячеслава, Ивана, Исаакия, Кузьмы, Николая.

Смелые и независимые, рожденные в этот день получили в дар мощную энергетику, крепкое здоровье, непоколебимую волю, уверенность в себе. Именинники 16 августа всегда будут в гуще событий, в центре внимания, у них много друзей, потому что с ними легко и интересно. Они знают, к чему стремятся в жизни, умеют правильно ставить цели и расставлять приоритеты. Их желания и цели всегда реальны и досягаемы. Не суетливы, не растрачивают себя на ненужные эмоции. Рожденные в этот день хорошо знают себе цену и не зависят от чужого мнения. Пожалуй, их главный недостаток – стремление убедить всех в своей правоте, причем любой ценой.

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