16 августа День Ангела у Антона, Вячеслава, Ивана, Исаакия, Кузьмы, Николая.

Смелые и независимые, рожденные в этот день получили в дар мощную энергетику, крепкое здоровье, непоколебимую волю, уверенность в себе. Именинники 16 августа всегда будут в гуще событий, в центре внимания, у них много друзей, потому что с ними легко и интересно. Они знают, к чему стремятся в жизни, умеют правильно ставить цели и расставлять приоритеты. Их желания и цели всегда реальны и досягаемы. Не суетливы, не растрачивают себя на ненужные эмоции. Рожденные в этот день хорошо знают себе цену и не зависят от чужого мнения. Пожалуй, их главный недостаток – стремление убедить всех в своей правоте, причем любой ценой.

Читайте также:

Поздравляем именинников!

Читайте также: