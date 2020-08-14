Луна в знаке Рак. Постарайтесь не суетиться

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 15 августа?

День не спокойный, с повышенным эмоциональным фоном. В эту субботу лучше всего посвятить время своим близким и родным, разобраться с ворохом домашних дел, навести порядок и красоту. Вокруг вас в эту субботу будет много людей эмоциональных и впечатлительных, потому стоит следить за своими словами и поступками. Контакты с посторонними сведите к минимуму, так как в общении с малознакомыми людьми можете сболтнуть лишнего, что вскоре может вам аукнуться неприятными разборками. Постарайтесь не суетиться. Шопинг лучше оставить на другой день, так как деньги будут растрачены впустую.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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