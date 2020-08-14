15 августа 2020 года (2 августа по старому стилю) в народе чтят память святого Стефана (Степана), прозванного Сеновалом

История:

Святой Стефан – первый христианский мученик. Именно его вспоминают в народе 15 августа. Апостолы избрали дьяконами Стефана и еще шестерых его единоверцев, чтобы те поддерживали порядок и чтобы «ежедневное раздаяние потребностей» проходило по справедливости.

Но Стефан, помимо возложенных ежедневных обязанностей, ещё и проповедовал Слово Божие в Иерусалиме. Однажды случился спор между представителями синагоги и проповедником. Его слова о том, что «Всевышний не в рукотворных храмах живет», посчитали богохульством и вызвали Стефана на суд. Известно только, что святой погиб в муках, но нет точных сведений о том, в результате ли смертного приговора или из-за того, что разъяренная толпа забросала его камнями. Известно только, что святой молился о душах своих убийц.

Что можно и чего нельзя делать 15 августа 2020 года

В этот день главный обряд – это купание лошади у лесного ручья. Животное подводили к воде, куда бросалась мелкая серебряная монетка. Затем брали шапку, куда также клали монетку из серебра. Шапкой зачерпывали воду из ручья и давали пить лошади. После проведенного обряда монетка пряталась в конюшне ровно на год. После такого обряда лошадь становилась спокойной и послушной, и нечистой силы больше не пугалась. А монетка эта переходила из поколения в поколение.

Поверья и приметы:

В этот день женщины и дети шли в луга за цветами и травами. Из них плелся Степанов венок, который хранился в доме до следующей весны. Считалось, что отвар из травы этого венка отгоняет любые болезни.

Сентябрь будет таким, каков выдастся Степанов день.