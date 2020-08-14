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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавским фермерам не удалось попасть на тракторах в столицу

14 августа
20:01 2020
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Группа фермеров из южных районов страны, требующих от кабинета министров компенсации за потери, понесенные из-за засухи, попыталась въехать в Кишинев на тракторах.

Сельхозпроизводители намеревались выстроить технику на центральной площади столицы перед зданием правительства. Это обычное место проведения всех форм протеста. На въезде в город представители Генерального инспектората полиции остановили колонну сельхозтехники. Протестантам вменили в вину движение группой без разрешения по дорогам общего пользования и блокировании движения транспорта. По словам мэра Кишинева Иона Чебана, столица не в состоянии вместить столь большое количество сельскохозяйственной техники, а потому было принято решение остановить протестантов на въезде в город.

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