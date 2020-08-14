Группа фермеров из южных районов страны, требующих от кабинета министров компенсации за потери, понесенные из-за засухи, попыталась въехать в Кишинев на тракторах.

Сельхозпроизводители намеревались выстроить технику на центральной площади столицы перед зданием правительства. Это обычное место проведения всех форм протеста. На въезде в город представители Генерального инспектората полиции остановили колонну сельхозтехники. Протестантам вменили в вину движение группой без разрешения по дорогам общего пользования и блокировании движения транспорта. По словам мэра Кишинева Иона Чебана, столица не в состоянии вместить столь большое количество сельскохозяйственной техники, а потому было принято решение остановить протестантов на въезде в город.

Читайте также: Зигзаг Удачи: Кого вынесет на дорогу счастья в сентябре

14 августа: Для 4 знаков зодиака Медовый спас станет точкой разлома