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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 14 августа

Что нам готовит день грядущий – 14 августа
13 августа
22:01 2020
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Луна в Близнецах. Обходите стороной конфликты и берегите силы

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 14 августа?

День пассивный и неспешный. Очень хорош для сбора информации для диплома или научной работы. Новых дел лучше не начинать. У них нет перспективы, так как они не могут быть обеспечены активной энергией. Это связано с убывающей Луной, точнее ее четвертой фазой, когда любые нагрузки необходимо уменьшить из-за сниженной активности. Это период сложный в эмоциональном плане, вокруг вас будут царить раздражение и обиды. В этот день лучше встречаться только с позитивно настроенными людьми, с остальными же любые пересечения лучше отменить. Обходите стороной конфликты и берегите силы!

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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