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Газета "Кишиневские новости"

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На Украине запретили ношение наград бывшего СССР

13 августа
18:01 2020
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Решением военного ведомства Украины изменены правила ношения формы и знаков различия, сообщает «Военное обозрение».

Документ фактически запрещает появляться на людях с государственными и ведомственными наградами бывшего СССР. Исключение сделано лишь для орденов и медалей, полученных во время Второй мировой войны. На Украине теперь новые награды: орден героев Небесной сотни и знаки отличия «За участие в антитеррористической операции» и «За гуманитарное участие в антитеррористической операции».

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