Оппозиционные парламентские партии требуют на следующей неделе провести внеплановое заседание законодательного органа, сообщает Инфотаг.

Предполагается, что народные избранники обсудят последствия засухи и то, как она отразилась на финансовом положении фермеров, объемы помощи сельхозпроизводителям, а также этапы подготовки к свободным и корректным выборам президента, намеченным на осень этого года. «В большинстве случаев решения сводятся к тому, что парламент должен внести поправки в закон о бюджете или принять другие законы. Мы продолжим дискуссии. Посмотрим, насколько власти открыты и расположены к тому, чтобы, действительно решать проблемы, а не создавать видимость диалога с оппозицией», – заявил вице-председатель Партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

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