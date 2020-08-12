У Avia Invest есть 180 дней на то, чтобы вернуть Международный аэропорт Кишинева в собственность государства после расторжения концессионного договора. Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам заседания Высшего совета безопасности.

«Поскольку гарантия надлежащего исполнения, согласно концессионному договору аэропорта, не была представлена, это стало причиной для его расторжения. Произошло это 8 июля, о чем уведомило правительство. У инвестора есть 180 дней, чтобы вернуть этот актив государству», – сказал Игорь Додон.

Ранее лидеры партии во главе с Майей Санду и депутаты от ППДП раскритиковали решение властей вернуть государству Международный аэропорт Кишинева. Эти, а также другие действия заставили депутатов-социалистов заявить, что ПДС и ППДП вместе с группами Pro-Moldova и депутатами “Шор” делают все возможное, чтобы предотвратить возвращение аэропорта.

Напоминаем, что Генеральная прокуратура возбудила дело по факту незаконной концессии аэропорта.

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