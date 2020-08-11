Как убийство петуха стало причиной острого противостояния

История случилась в одном из сел на юго-востоке Франции. Сюда, как и в другие деревни, в условиях карантина в связи с эпидемией коронавируса, стали переселяться горожане, которым далеко не все нравится в сельском образе жизни, и они пытаются все переделать под себя.

Одному такому переселенцу очень мешал соседский петух, который, в полном соответствии с законами природы, начинал петь на рассвете. И горожанин не нашел ничего лучше, чем просто убить голосистую птицу. Возмущенный хозяин, лишившийся украшения своего курятника, подал на убийцу в суд. И не ограничился этим. Он опубликовал в социальной сети петицию, в которой требовал справедливо наказать привередливого соседа, который даже ни разу не пожаловался на то, что петух ему мешает.

Под петицией уже поставлены около 80000 подписей, сбор их продолжается. Люди готовы защищать сложившийся за долгие века уклад сельской жизни и выступают против того, чтобы горожане диктовали им свои порядки. Кстати, уже разработан и даже рассмотрен нижней палатой французского парламента соответствующий закон, призванный дать местным органам власти больше полномочий в этом вопросе. Осенью документ должен быть принят в верхней палате, сообщает rg.ru.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака 10 по 16 августа

Свет счастливых звезд для 7 знаков зодиака с 10 по 20 августа