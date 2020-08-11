Американский город Чикаго вводит комендантский час, после ночных беспорядков, вызванных заявлениями о полицейском произволе, передает агентство Associated Press.

С 20:00 до 06:00 центр города будет перекрыт, количество патрульных значительно увеличат до дальнейших распоряжений руководства города. Массовые беспорядки, в которых приняли участие тысячи человек, были вызваны ложным заявлением об убийстве гражданского полицейским.

Сообщается о задержании с выше 100 человек, обвиненных в мародерстве и сопротивлении полиции. Зафиксированы случаи грабежей, поджогов частной собственности, а также стрельбы. 13 офицеров полиции были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести, включая пулевые ранения. В июне месяце Чикаго зафиксировал рекордное суточное число убитых за последние 30 лет. Администрация Трампа направила в Чикаго агентов ФБР для помощи в купировании криминогенной ситуации.

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