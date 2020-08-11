Игорь Додон заявил Sputnik, что власти Молдовы надеются получить российскую вакцину от коронавируса, о регистрации которой заявил во вторник президент РФ.

«Мы очень надеемся, что сможем договориться с нашими партнерами о получении Молдовой этой вакцины. Мы уже обсуждали это в рамках моих недавних встреч в Москве», – отметил Додон в комментарии Sputnik.

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа. Она стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.

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