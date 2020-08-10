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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 августа 27841 зараженный

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 августа 27841 зараженный
10 августа
22:46 2020
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К вечеру 10 августа в Молдове зарегистрированы 181 новый случай заражения коронавирусом, из которых 10 – в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1048, из них первичных – 921, а повторных 127.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 27841 человек, в том числе в Приднестровье – 1620.

Из 181 новых случаев на сегодняшний день 7 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 3, вспомогательный персонал – 1.

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