На сегодняшний день в стране 19465 человек прошли лечение и 850 умерли от инфекции COVID-19. На 10 августа в Молдове подтверждено 27841 случай заражения новым коронавирусом, из которых 1620 – в Приднестровье. Состояние здоровья 442 инфицированных – тяжелое (в том числе 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 1176 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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