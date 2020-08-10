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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 10 августа 19465 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 10 августа 19465 человек излечились
10 августа
22:46 2020
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На сегодняшний день в стране 19465 человек прошли лечение и 850 умерли от инфекции COVID-19. На 10 августа в Молдове подтверждено 27841 случай заражения новым коронавирусом, из которых 1620 – в Приднестровье. Состояние здоровья 442 инфицированных – тяжелое (в том числе 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 1176 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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