11 августа 2020 года (29 июля по старому стилю) в народе празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских

История:

Святитель Николай был рожден в 3-м веке близ Ликии в семье благочестивых христиан, которые много лет горевали из-за своей бездетности. И Господь в 258 году подарил им сына.

Первое чудо Николай совершил ещё при рождении, когда исцелил свою мать, которая страдала от тяжелого заболевания. Затем ещё было множество чудес, которые явил Святитель Николай – это и исцеление от болезней, и даже воскрешение, и вывод пленников из темницы, и восстановление справедливости, и даже спасение тонущих в морских водах. Он всегда помогал страждущим, всей своей жизнью учил милосердию, все, что имел, раздавал нищим. Образ жизни его был весьма аскетичен. Прожил он долгую и достойную жизнь.

Многие народы почитают Рождество Святого Николая. Когда же этот праздник появился на Руси, точных данных нет. Хотя уверенно можно сказать, что небесным покровителем на Руси он почитался в 9-м веке, а в 13-м веке праздновали Рождество этого святого, и был даже монастырь назван в честь этого события в Нижнем Новгороде. Екатерина Великая упразднила праздник. И только в 2004 году Патриарх Алексий II возобновил общецерковное празднование Рождества Святителя Николая Чудотворца.

Чего нельзя делать 11 августа 2020 года

Полевые и огородные работы были запрещены. Шитье, вязание, вышивка также были под запретом. Стирка и уборка в доме на Николая Чудотворца не разрешалась. Как и в иные дни, строго возбранялись ссоры.

Поверья и приметы:

Ячмень и овес уродится, если по утру на Николая туман стелется.

К дождливой осени – повторно зазеленевший в этот день овес.

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