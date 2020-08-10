Вторая декада августа для представителей целого ряда знаков зодиака станет судьбоносной. Мириады звёзд, мерцающих в бархате ночного неба, направят им свой свет, делая жизнь избранников Вселенной яркой, радостной и счастливой!

Чья же Судьба заиграет разными красками в лучах света счастливых звезд?

ОВЕН. Жизнь с чистого листа

В этот период есть возможность избавиться от длинного хвоста давних проблем. Вас ждет новая ступень в карьере. Активный и целеустремленный Овен вспомнит, что такое скорость и драйв! Новые проекты, другие деловые начинания и идеи помогут снова выбиться в лидеры. Не бойтесь рисковать – вам не будет равных! Берите ответственность на себя – именно это сделает вас Победителем!

РАК. Способность изменить мир

Это период важнейших перемен, причем не только в собственной жизни. Колоссальная энергетика Рака выдернет его из привычной рутины, а заряд бодрости и эмоциональный подъем заставят ставить высокие цели и реализовывать недостижимые на первый взгляд идеи. Вы научитесь изменять мир!

БЛИЗНЕЦЫ. Настрой на победу

Вторая декада августа для Близнецов – это море позитива и счастливых возможностей. Любое новое дело будет результативным, любой незавершенный проект станет успешным. Близнецы необычайно активны и должны показать всем, что способны на большее. Настройтесь на победу и беритесь за самое сложное – у вас все получится!

СКОРПИОН. Выход на новый уровень

Измените реальность! В эти десять дней августа у Скорпионов будет такая возможность. Экспериментируйте, результатом может стать ваше новое счастливое будущее. Не бойтесь нового, благодаря ему у вас появится шанс, преодолев крутой вираж, вывести жизнь на новый уровень. Подумайте об открытии своего бизнеса.

СТРЕЛЕЦ. Новые источники дохода

Максимально благоприятной будет вторая декада и в карьере, и в личной жизни. Стрелец окажется в центре внимания благодаря природному магнетизму и позитиву, которого будет через край. Вселенная предоставит возможность трудиться и над реализацией общего проекта, и над индивидуальной идеей – оба принесут прибыль.

КОЗЕРОГ. Новая должность

Удачное время для Козерога. Ему Вселенная дарит возможность продвигать свои идеи легко и комфортно. Депрессию и негатив последнего времени сменит надежда на лучшее. Мудрый Козерог выберет из сундука идей, ждущих своей очереди, самую сложную, реализует её и докажет, что он самый достойный претендент на новую должность.

РЫБЫ. Перед лицом реальности

В этот период Рыбам придется покинуть мир фантазий. Вселенная прибавила смелости, и они уже готовы изменить свою реальность. Но вначале избавьтесь от завистников и критиканов – они мешают вашему движению вверх. Ваши сомнения и неуверенность – их заслуга. Добро пожаловать в реальный мир!

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