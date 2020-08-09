Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от мировых лидеров решительных действий в поддержку Ливана, после трагического взрыва произошедшего в Бейруте, сообщают ВВС.

Президент Макрон организовал видеоконференцию по координации помощи Ливану, в связи с мощнейшим взрывом, произошедшим 4 августа в порту Бейрута. Он подчеркнул, что помощь необходимо предоставить непосредственно гражданам Ливана. В видеоконференции также принял участие президент США Дональд Трамп.

Из-за взрыва 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту Бейрута, погибло 158 человек, 6 тыс. пострадало, обрушились фасады зданий, повреждены жилые комплексы по всему городу. Общий ущерб оценивается в приблизительно $ 15 млрд. Несмотря на заявления о взрывоопасности селитры, вещество хранилось на складе более 6 лет. Трагедия спровоцировала негодование в обществе, возмущенном коррумпированностью и некомпетентностью нынешнего правительства Ливана. Несколько тысяч людей вышли на протесты, попытавшись штурмом взять здания нескольких министерств. Для подавления бунтов, полиция использовала слезоточивый газ.

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