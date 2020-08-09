10 человек погибли в пожаре в госпитале для больных коронавирусом индийского города Виджаявада, сообщают ВВС.

Огонь охватил отель Swarna Palace, где размещались зараженные Covid-19, этим утром, в воскресенье, 9 августа. Ситуация была оперативно взята под контроль, пожар удалось потушить за полчаса. По сообщению властей, всех выживших пациентов дислоцировали в другие больницы города.

Более 20 человек получили увечья разных степеней тяжести. Причина пожара все еще не установлена, ведется расследование.

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