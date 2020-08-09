Сложивший полномочия король Испании Хуан Карлос I покинул родную страну в связи с начавшимся расследованием о коррупции против него. Недавно он был замечен в ОАЭ, передают ВВС.

Бывшего монарха удалось сфотографировать, после его прибытия в Абу-Даби. Известно, что Хуан Карлос был в дружеских отношениях с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. По последней информации, бывший король Испании занимает целый этаж в пятизвездочном отеле Абу-Даби Emirates Palace.

В понедельник Хуан Карлос сообщил о своем решении покинуть Испанию, что вызвало широкий общественный резонанс и подняло вопрос уместности монархии в современной Испании в целом. В 2014 году Хуан Карлос I передал полномочия своему сыну Филиппу VI. Решение о передаче трона последовало за начавшимся расследованием по вопросу коррупции, в котором была замешана королевская семья.

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