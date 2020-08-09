10 августа День Ангела у Анастасии, Антонины, Василия, Елены, Ефима, Ивана, Ирины, Моисея, Никанора, Николая, Павла, Прохора, Сергея, Юлиана.

Активные и уверенные в своих силах, рожденные в этот день могут добиться необычайных высот в карьере. Они умны и креативны, умеют убеждать и организовывать в единую команду самых разных людей. Они – прирожденные лидеры, потому многие довольно рано выбиваются на руководящие должности. Огромный внутренний потенциал и незаурядные возможности позволяют именинникам 10 августа решать любые проблемы, даже самые запутанные. Но им обязательно нужна поддержка окружающих, которая их окрыляет и приводит к новым победам. Они прислушиваются к критике и советам коллег. Главное не допустить, чтобы радость и гордость за свои успехи переросла в гордыню.

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Поздравляем именинников!

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