В Киеве молодежное крыло «Правого сектора», по случаю годовщины формирования Запорожской сечи, в сквере имени Василия Слипака, был организован «семейный праздник», сообщает «Страна».

Специально для малолетних посетителей был построен тир, где юные киевляне могли пострелять по московским Кремлю и Мавзолею. Подобного рода развлечение сопровождалось чтением книги детской писательницы Ларисы Ницой «Несломленные муравьи». В произведении в аллегорической форме представлено видение автора того, что происходит на востоке страны. В книге рассказывается, как на трудолюбивых муравьев, которые горя не знали, радовались жизни, напали соседние муравьи, которые «раньше клялись в братской любви». Детям за меткую стрельбу по Кремлю давали в качестве приза цветные наклейки.

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