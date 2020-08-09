Литовским властям категорически не понравился то, что в реактор недавно построенной Белорусской атомной электростанции началась загрузка ядерного топлива, сообщает агентство Delfi.

В Минск из Вильнюса была отправлена нота протеста. В ней говорится, что строительство подобного рода объекта в непосредственной близости от столицы Литвы представляет угрозу национальной безопасности страны. «Мы надеемся на принципиальную реакцию как со стороны Еврокомиссии, так и от МАГАТЭ, ведь этап загрузки ядерного топлива означает, что приближается запуск АЭС. Для реализации рекомендаций ядерной безопасности и стандартов безопасности нужны активные действия со стороны Еврокомиссии, в первую очередь, то, что связано с реализацией рекомендаций по проведению стресс-тестов», – заявил на пресс-конференции министр энергетики Жигмантас Вайчюнас. В Брюсселе не спешат поддержать позицию Вильнюса, там не видят особой опасности в строительстве и работе Белорусской АЭС. Литва отказалась покупать электроэнергию у Минска и призывает своих соседей поступить также. Власти Эстонии и Латвии по этому случаю пока хранят молчание.

Читайте также: Портал удачи: Для трех знаков зодиака он откроется с 8 по 18 августа

Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни