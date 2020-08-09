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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Молдавские вина завоевали во Франции 47 медалей

09 августа
16:41 2020
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Во французском городе Бур прошел конкурс бутилированных вин, на котором молдавские виноделы получили 47 медалей, сообщает Молдпрес.

В жюри входили 800 человек. Всего на конкурс от нашей страны поступило 186 образцов. Они завоевали 24 золотых, 18 серебряных и 5 бронзовых медалей. «Благодаря растущему качеству и усилиям отечественных виноделов, молдавская винодельческая промышленность продолжает добиваться заметных успехов и все больше ценится зарубежными потребителями», – заявил по этому поводу директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин. Больше всего медалей досталось продукции, предоставленной на конкурс винодельней «Пуркары».

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