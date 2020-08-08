9 августа 2020 года (27 июля по старому стилю) в народе чтят память Великомученика и Целителя Пантелеймона

История:

Великомученик Пантелеимон, рожденный в Никомидии, стал покровителем воинов и целителей. Родители его были знатного рода. Отец был язычником, а мать, ушедшая в мир иной очень рано, была христианкой. Когда начальная языческая школа была окончена, Пантелеймон обучался врачеванию у известного врача. И когда о его успехах узнал император Максимиан, он решил пригласить его служить при дворе.

Но Пантелеймон лечил страждущих и убогих, нищих и больных, воинов и узников именем Иисуса Христа, причем совершенно безвозмездно. А так как в те годы христианских гонений темницы были полны узниками-христианами, к ним тоже приходил Пантелеймон. Милостив был великомученик, потому и слава о нем разнеслась по Никомидии очень быстро. Со своими проблемами люди стали приходить только к Пантелеймону, что вызвало зависть других врачей города, и отправились они к императору с известием, что он исцеляет узников-христиан. Максимиан был разгневан и предал мукам Пантелеймона, исцелявшего именем Христа.

Святые мощи Пантелеймона Целителя хранятся в разных уголках огромного христианского мира.

Чего нельзя делать 9 августа 2020 года

Исстари запрещались любые работы, а в первую очередь в поле или огороде.

Лень в этот день была под запретом.

Не принято было отказывать в любой помощи нуждающемуся.

Поверья и приметы:

День начинали с молитвы святому с просьбой о здравии или исцелении от болезней.

Колоски освящались в церкви в этот день, ими украшали образа в доме. Считалось, что они после освящения имеют целебную силу.

В этот день собирали целебные травы, а также начинали сбор капусты, потому в этот день на столе обязательно были пирожки с капустой.