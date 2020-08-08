9 августа День Ангела у Анфисы, Германа, Ивана, Кирилла, Климента, Константина, Наума, Николая, Платона.

Прекрасные друзья и любящие родственники – именно так можно охарактеризовать рожденных 9 августа. Именинникам этого дня дарован мощный и очень разнообразный внутренний потенциал. Но раскрыть этот потенциал можно, только если удастся победить свои сомнения и зарядиться позитивом. Только активность поможет двигаться вверх. Пассивные пессимисты останутся нереализованными по жизни и профукают множество шансов, ниспосланных Вселенной. Один из важных подарков Судьбы, мало кому дарованных, – умение понимать человека. Это редкое качество сделает вашу жизнь легче, так как вы точно чувствуете, кто вам друг, а от кого ждать гадостей.

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Поздравляем именинников!

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