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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 августа 27443 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 августа 27443 зараженных
08 августа
21:21 2020
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К вечеру 8 августа в Молдове зарегистрированы 453 новых случая заражения коронавирусом, из которых 19 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2406, из них первичных – 1872, а повторных 534.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 27443 человека, в том числе в Приднестровье – 1610.

Из 453 новых случаев на сегодняшний день 16 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 13.

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