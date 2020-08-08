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Газета "Кишиневские новости"

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Отдохнуть в Украине отныне можно и в… следственном изоляторе

Отдохнуть в Украине отныне можно и в… следственном изоляторе
08 августа
20:16 2020
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На Украине, если у гражданина появилась перспектива попасть в следственный изолятор, он может приобрести сертификат, с которым будет помещен в камеру повышенного комфорта, сообщает Укринформ

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала корреспонденту агентства: «По состоянию на 5 сентября реализовано сертификатов на 25408 гривен. Это Киев, Харьков, Запорожье и Ивано-Франковск». Минюст 22 апреля 2020 года в качестве эксперимента реализует проект по предоставлению улучшенных бытовых условий на платной основе в СИЗО. Человек приобретает специальный сертификат, если покупателя не задержат в течение полугода, деньги уходят на счет следственного изолятора в качестве благотворительной помощи.

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