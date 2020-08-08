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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове на выборы со своей ручкой, в маске и перчатках

08 августа
16:01 2020
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В Молдове 6 сентября в некоторых населенных пунктах пройдут выборы в местные органы власти, а 1 ноября будут избирать президента, в связи с чем Центризбирком разработал меры эпидемиологической защиты во время голосования.

Перед открытием избирательного участка в нем должны быть проведены уборка и дезинфекция. Операторы и наблюдатели обязаны облачиться в защитную экипировку. У входа в помещение на полу расстелют губчатый материал с дезинфицирующим раствором. Избиратели должны идти на участок со своей ручкой, в защитной маске и перчатках с соблюдением социальной дистанции. В помещение одновременно будут запускать лишь столько человек, сколько на участке установлено кабинок для голосования.

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