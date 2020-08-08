В стране завершена уборка лаванды, урожай из-за засухи меньше прошлогоднего, сообщает Инфотаг

На недавно высаженных плантациях, цветков убрано на тридцать процентов меньше, чем в 2019-м году. «Традиционно при засухе собирают меньше лаванды, но зато конечный продукт – масло – качеством выше, чем обычно», – отметил президент Ассоциации производителей лаванды Александр Бэдэрэу. Основной конкурент Молдовы на рынке экспортеров масла лаванды – Болгария. В этом году урожай там очень неплохой.