Суббота, 8 августа 2020, 19:55

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове убрано меньше лаванды, но масло качеством выше, чем обычно

В Молдове убрано меньше лаванды, но масло качеством выше, чем обычно
08 августа
15:56 2020
Версия для печати

В стране завершена уборка лаванды, урожай из-за засухи меньше прошлогоднего, сообщает Инфотаг

На недавно высаженных плантациях, цветков убрано на тридцать процентов меньше, чем в 2019-м году. «Традиционно при засухе собирают меньше лаванды, но зато конечный продукт – масло – качеством выше, чем обычно», – отметил президент Ассоциации производителей лаванды Александр Бэдэрэу. Основной конкурент Молдовы на рынке экспортеров масла лаванды – Болгария. В этом году урожай там очень неплохой.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,440,00%
EUR19,380,00%
GBP21,450,00%
UAH0,590,00%
RON4,000,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 08.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд