Суд Китая приговорил очередного гражданина Канады к смертной казни и вновь за подпольное производство наркотиков, сообщают ВВС.

Суд города Гуанчжоу приговорил Йе Цзянхуэя к смертной казни в пятницу, 7 апреля, на следующий день после вынесения такого же приговора Сюй Вэйхуну. Другой гражданин Канады Сюй Вэйхун также промышлял в КНР подпольным производством наркотического вещества – кетамина. Это уже четвертый случай приговора к смертной казни, вынесенного в отношении граждан Канады китайским судом. По заявлению пресс-секретаря МИД Китая, это никак не связано с накалившимися отношениями между Китаем и Канадой, после ареста исполнительного директора компании Huawei в Ванкувере в 2018 году.

В доме Цзяхуэя полиция обнаружила 218 кг белого кристаллического МДМА – психоактивного вещества, известного под названием таблетированной формы экстази.

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