За последние несколько дней Великобритания была вынуждена приютить сотни мигрантов, успешно добравшихся до их берегов через Ла-Манш, передают ВВС.

Только за четверг Английский канал пересекло 235 мигрантов, что составило новый суточный рекорд. Правительство Великобритании выражает обеспокоенность и недовольство, пандемия коронавируса еще не окончена, нелегальные мигранты могут пошатнуть недавно стабилизировавшуюся ситуацию в стране.

По заявлению Лондона, Франция обязана принимать жесткие меры, чтобы лодки с нелегалами не могли достичь вод Великобритании, где они автоматически становятся частью ответственности Великобритании. После пересечения морской границы Соединенного Королевства, мигранты спокойно дожидаются таможенную службу, которая обязана сопроводить их к берегам острова.

Читайте также: Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна

Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни