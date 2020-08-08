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Газета "Кишиневские новости"

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Пандемия продолжается, но мигранты берут Лондон штурмом

Пандемия продолжается, но мигранты берут Лондон штурмом
08 августа
12:06 2020
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За последние несколько дней Великобритания была вынуждена приютить сотни мигрантов, успешно добравшихся до их берегов через Ла-Манш, передают ВВС.

Только за четверг Английский канал пересекло 235 мигрантов, что составило новый суточный рекорд. Правительство Великобритании выражает обеспокоенность и недовольство, пандемия коронавируса еще не окончена, нелегальные мигранты могут пошатнуть недавно стабилизировавшуюся ситуацию в стране.

По заявлению Лондона, Франция обязана принимать жесткие меры, чтобы лодки с нелегалами не могли достичь вод Великобритании, где они автоматически становятся частью ответственности Великобритании. После пересечения морской границы Соединенного Королевства, мигранты спокойно дожидаются таможенную службу, которая обязана сопроводить их к берегам острова.

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